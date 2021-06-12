Порошенко на Киевском форуме рассказал, как ездил на саммит ЕС без приглашения

Он выразил убеждение, что и сейчас ситуация настолько критичная, чтобы действовать решительно и эффективно.

Украина должна быть первым номером в повестке дня всех международных событий, которые в эти дни будут проходить в Европе. Такую точку зрения пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил во время выступления на Молодежном Киевском Форуме Безопасности, посвященном вступлению Украны в НАТО.

Порошенко впервые рассказал, как в 2014 году без приглашения приехал в Брюссель и добился от действующих тогда руководителей стран Евросоюза первой поддержки для Украины, отметили в пресс-службе партии.

"2014 ... Ужасная ситуация с войной. Ужасная ситуация в банковской сфере, финансовой, в экономической сфере. Гибридная война, применение против нас эмбарго, применение к нам энергетической блокады. Мало кто помнит, что в то время еще и действовали международные санкции против Украины. И в этих условиях я еду на саммит ЕС . Тайну раскрою - без приглашения. Доезжаю в Брюссель. Заказываем встречу, заходим на необходимый этаж, где проходит это заседание саммита, и прошу - сообщите, что президент Украины здесь. У входа встречаю президента Франции Олланда, который только что сделал очень мощный тогда шаг - отменил контракт с россиянами на поставку вертолетоносцев «Мистраль». Ангелу Меркель, Кэмерона, Помпео, Баррозу. И они заходят туда и с голоса говорят: «президент Украины хочет проинформировать членов саммита ЕС о текущей ситуации». После моего часового брифинга руководителей государств, глав правительств у них не было уже никакого другого выбора. Закончилось это тем, что в тот день были введены санкции против РФ ", - напомнил Петр Порошенко.

Он выразил убеждение, что и сейчас ситуация настолько критичная, чтобы действовать решительно и эффективно.

"Уже в понедельник состоится саммит НАТО. К сожалению, туда Украину не пригласили, и Украины там нет. На следующий день - саммит Европейский Союз - США . 16 июня в Женеве судьбоносная встреча Байдена и Путина. Я бы очень хотел, чтобы перед этой встречей состоялась встреча Байдена и Зеленского. Несмотря на внутренние проблемы, столкновения, на преследование оппозиции - я публично и непублично призвал наших партнеров из США все же эту встречу организовать. Потому что она не для Зеленского, она для Украины", - говорит Порошенко.

Он заявил, что саммит G7, саммит ЕС-США, саммит НАТО и встречу с Путиным объединяет тема Украины.

"Украина должна быть первым пунктом в повестке дня всех встреч. Защита украинского суверенитета, территориальной целостности, независимости, эффективность санкций и разнообразие инструментов, которые цивилизованный мир будет использовать для того, чтобы повысить цену, которую РоSSия платит и заплатит в случае продолжения агрессии против нашего государства", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко призвал украинское общество к проактивной позиции.

"Никто и ничто Украину и украинцев не остановит тогда, когда мы идем в атаку. Нам надо объединиться, демократическим силам. И в этом объединении спасти Украину", - резюмирует Порошенко.