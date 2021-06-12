Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия до 2023 года

В частности, предлагается изменить процедуру конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы.

Об этом сообщили в ОПУ.

Согласно документу, планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам по безопасности.

Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки доброчестности судей Конституционного Суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на доброчестность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы должна информировать Президента о реализации положений этой Стратегии.

Напомним, в начале 2021 года послы стран "Большой семерки" представили перечень приоритетных мер по восстановлению доверия к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.