Управляющий делами Лукашенко ушел в отставку

Виктор Шейман работал с ним с 1994 года.

Александр Лукашенко принял отставку своего управляющего делами Виктора Шеймана, который работал с ним с 1994 года.

Об этом сообщило Радио Свобода.

В течение 26 лет Шейман был, в частности, секретарем Совета безопасности, генеральным прокурором, руководителем администрации президента Беларуси.

Оппозиция и правозащитники связывают Шеймана с исчезновением оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не был согласен с этим. Но я понимаю, что когда время приходит, тебе хватило в жизни. Я искренне благодарен тебе за все, что сделано", - заявил Лукашенко, принимая отставку.

Он попросил Шеймана "не уходить далеко": "Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки".

Белорусская оппозиция и международные правозащитные организации утверждают, что Виктор Шейман когда-то был среди организаторов так называемых эскадронов смерти, которым приписывают убийства лидеров организованной преступности (это признал Лукашенко, заявив, что Шейман "бегал с пистолетом и отстреливал бандитов"), а также руководителей белорусской оппозиции Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора роSSийского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.

В апреле 2006 года Виктору Шейману запретили въезд в США и Евросоюз из-за подозрения в участии в фальсификации президентских выборов.

В октябре 2008 года министры иностранных дел ЕС приостановили действие запрета на въезд Александра Лукашенко и некоторых его соратников на шесть месяцев. Однако санкции против Шеймана остались в силе. Он до сих пор находится в санкционном списке, и эти санкции никогда не размораживались.

Напомним, Европейский Союз намерен предложить санкции в отношении 71 человека и организаций в рамках нового раунда ограничительных мер против режима в Беларуси.