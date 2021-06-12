Управляющий делами Лукашенко ушел в отставку

Виктор Шейман работал с ним с 1994 года.

Управляющий делами Лукашенко ушел в отставку
Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко принял отставку своего управляющего делами Виктора Шеймана, который работал с ним с 1994 года.

Об этом сообщило Радио Свобода.

В течение 26 лет Шейман был, в частности, секретарем Совета безопасности, генеральным прокурором, руководителем администрации президента Беларуси.

Оппозиция и правозащитники связывают Шеймана с исчезновением оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не был согласен с этим. Но я понимаю, что когда время приходит, тебе хватило в жизни. Я искренне благодарен тебе за все, что сделано", - заявил Лукашенко, принимая отставку.

Он попросил Шеймана "не уходить далеко": "Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки".

Белорусская оппозиция и международные правозащитные организации утверждают, что Виктор Шейман когда-то был среди организаторов так называемых эскадронов смерти, которым приписывают убийства лидеров организованной преступности (это признал Лукашенко, заявив, что Шейман "бегал с пистолетом и отстреливал бандитов"), а также руководителей белорусской оппозиции Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора роSSийского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.

В апреле 2006 года Виктору Шейману запретили въезд в США и Евросоюз из-за подозрения в участии в фальсификации президентских выборов.

В октябре 2008 года министры иностранных дел ЕС приостановили действие запрета на въезд Александра Лукашенко и некоторых его соратников на шесть месяцев. Однако санкции против Шеймана остались в силе. Он до сих пор находится в санкционном списке, и эти санкции никогда не размораживались.

Напомним, Европейский Союз намерен предложить санкции в отношении 71 человека и организаций в рамках нового раунда ограничительных мер против режима в Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Блок рекламы


Похожие новости
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
В Беларуси политзаключенным предлагают свободу за прощение у Лукашенко, - СМИ
Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР"Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР"
Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"
Лукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с ПротасевичемЛукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с Протасевичем
КНУ им. Шевченко лишит Лукашенко звания почетного доктора 7 июняКНУ им. Шевченко лишит Лукашенко звания почетного доктора 7 июня
Путин пообещал Лукашенко $ 500 млн и поднял вопрос о задержании СапегиПутин пообещал Лукашенко $ 500 млн и поднял вопрос о задержании Сапеги
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
МИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для внедрения санкцийМИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для внедрения санкций
В Киеве провели акцию "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!"В Киеве провели акцию "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!"
Последние новости
Подгружаем последние новости