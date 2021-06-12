За сутки оккупанты 9 раз обстреляли позиции украинских военных

Сегодня утром стреляли около Водяного.

В течение пятницы, 11 июня, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного около Донецка и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Водяного на Приазовье противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Около населенного пункта Пивденне роSSийско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 07:00 12 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Водяного на Приазовье враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ , применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.