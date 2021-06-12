В МИД рассказали, когда Зеленский может встретиться с Байденом
Речь идет об официальном визите президента в США.
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джозефом Байденом в конце июля.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Обсуждается дата в конце июля", - сказал Кулеба.
Он уточнил, что речь идет об официальном визите президента в США.
"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - подчеркнул министр.
Напомним, Байден встретится с роSSийским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве в рамках своего визита в Европу.
Накануне, 7 июня, Джозеф Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.