Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров роSSийской компании "Зарубежнефть"
В распоряжении роSSийского правительства Фийон фигурирует как президент компании Apteras Sarl.
Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров роSSийской государственной нефтяной компании "Зарубежнефть".
Об этом пишет expert.ru.
Издание отмечает, что премьер-министр РоSSии Михаил Мишустин подписал постановление о выдвижении кандидатов в качестве представителей РФ для избрания в совет директоров АО "Зарубежнефть" со списком кандидатур, среди которых значится Фийон.
В распоряжении правительства Фийон фигурирует как президент компании Apteras Sarl.
Напомним, Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы, заняв третье место.
В июне 2020 года Парижский суд приговорил Франсуа Фийона к двум годам тюрьмы и еще трем - условно. Фийона судили по громкому делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы.