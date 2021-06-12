Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров роSSийской компании "Зарубежнефть"

В распоряжении роSSийского правительства Фийон фигурирует как президент компании Apteras Sarl.

Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров роSSийской компании "Зарубежнефть"
Франсуа Фійон
Фото: ЕРА/UPG

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров роSSийской государственной нефтяной компании "Зарубежнефть".

Об этом пишет expert.ru.

Издание отмечает, что премьер-министр РоSSии Михаил Мишустин подписал постановление о выдвижении кандидатов в качестве представителей РФ для избрания в совет директоров АО "Зарубежнефть" со списком кандидатур, среди которых значится Фийон.

В распоряжении правительства Фийон фигурирует как президент компании Apteras Sarl.

Напомним, Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы, заняв третье место.

В июне 2020 года Парижский суд приговорил Франсуа Фийона к двум годам тюрьмы и еще трем - условно. Фийона судили по громкому делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы.

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