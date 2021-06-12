ЦИК лишила украинцев права решать судьбу своей земли, - Тимошенко

Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов Центральной избирательной комиссии, представляющих правящую власть, фактически перечеркнули право людей на проведение референдума. А значит, все разговоры о народовластии - это очередной большой обман.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

"Так проголосовали марионетки в ЦИК, которые получили от высших должностных лиц государства прямую команду не допустить референдума против распродажи сельскохозяйственной земли. Нам всем стало очевидно, что нет в стране никакого народовластия, нет никакого закона о референдуме, который можно провести по народной инициативе. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали 11-тысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту земли", - сказала Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания ЦИК, на котором было принято решение об отказе в регистрации инициативной группы "земельного" референдума.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что, по социологическим исследованиям, проведение волеизъявления о запрете распродажи земли поддерживают более 77% украинцев. Однако власть пренебрегает мнением народа, поэтому команда «Батькивщины» будет продолжать борьбу.

"Незаконное решение ЦИК мы в ближайшие дни будем оспаривать в суде. Так мы проверим, состоялась ли реформа судопроизводства, может ли суд восстановить справедливость и дать миллионам людей в стране шанс остановить распродажу земли. Мы не сдадимся и не остановимся. До осени мы будем бороться в судах, а осенью будем обращаться к людям и вместе решать, что делать, когда власть действует против воли народа, против будущего государства, против национальных интересов", - заверила лидер «Батькивщины».