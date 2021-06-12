Владислава Берковского назначили исполнительным директором УКФ

Он вступает в новую должность с 14 июня.

Владислава Берковского назначили исполнительным директором УКФ
Фото: umoloda.kiev.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Владислава Берковского на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.

Об этом Берковский сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Наконец закончился процесс спецпроверки. Во-первых, я завершил свою работу как госслужащий и мне нужно было передать учреждение, уволиться с должности, это тоже заняло время. Мое увольнение должно было пройти через согласование с Киевской городской государственной администрацией. Затем согласование в десяти учреждениях и министерствах. Все завершилось, мною подписан контракт, издан указ о моем назначении, и в понедельник, 14 июня, я вступаю в новую должность", - сказал Берковский.

Владислава Берковского избрали исполнительным директором Украинского культурного фонда 27 апреля. За это решение проголосовали 6 из 8 членов Наблюдательного Совета УКФ.

Владислав Берковский - кандидат исторических наук, руководитель Центрального государственного кинофотофоноархива Украины. Во время конкурсной речи делал акцент на важности налаживания коммуникации между дирекцией и наблюдательным советом, между УКФ, исполнительной властью и обществом.

Украинский культурный фонд работает с 2017 года, его деятельность регулируется отдельным законом. Это государственное учреждение, цель которого - предоставлять финансовую поддержку проектам в сфере культуры. Эта поддержка осуществляется на конкурсной основе.

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