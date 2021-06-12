"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" согласились дать своих представителей для ВСК

Фракции «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькищина» согласились направить своих представителей в состав парламентской ВСК при условии первоочередного расследования ею срыва спецоперации по «вагнеровцам».

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

«Представители фракций политических партий «Европейская Солидарность» - Владимир Арьев, «Голос» - Роман Костенко и ВО « Батькивщина» - Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины только после предоставления гарантий, что расследование возможного срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» будет расследоваться в первую очередь», - пишет Арьев.

«Постановление, за которое мы призываем проголосовать, предполагает изменение персонального состава ВСК с одновременным закреплением в тексте соответствующего условия о приоритетности рассмотрения вопроса о «вагнеровцах», - отметил Арьев.