"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" согласились дать своих представителей для ВСК

Но при одном условии.

"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" согласились дать своих представителей для ВСК
Фото: eurosolidarity.org

Фракции «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькищина» согласились направить своих представителей в состав парламентской ВСК при условии первоочередного расследования ею срыва спецоперации по «вагнеровцам».

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

«Представители фракций политических партий «Европейская Солидарность» - Владимир Арьев, «Голос» - Роман Костенко и ВО « Батькивщина» - Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины только после предоставления гарантий, что расследование возможного срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» будет расследоваться в первую очередь», - пишет Арьев.

«Постановление, за которое мы призываем проголосовать, предполагает изменение персонального состава ВСК с одновременным закреплением в тексте соответствующего условия о приоритетности рассмотрения вопроса о «вагнеровцах», - отметил Арьев.

«Поэтому хотим подчеркнуть, что депутатские фракции политических партий «ЕС», «Голос» и ВО «Батькивщина» согласились предоставить своих представителей в этой ВСК исключительно при таком условии. Мы считаем, что только при участии представителей разных политических сил можно будет рассчитывать на беспристрастное и объективное расследование и эффективную работу ВСК», - резюмировал представитель «Европейской Солидарности».

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