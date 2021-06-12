Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала во время телефонного разговора с президентом Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства проинформировал главу правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части роSSийских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Президент поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на РоSSию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Метте Фредериксен рассказала Зеленскому, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19. Владимир Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее Украина попросила правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19.