Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19

Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала во время телефонного разговора с президентом Зеленским.

Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19
Фото: Unisef

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства проинформировал главу правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части роSSийских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Президент поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на РоSSию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Метте Фредериксен рассказала Зеленскому, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19. Владимир Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее Украина попросила правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль исключил Украину из списка стран, куда запрещено летатьИзраиль исключил Украину из списка стран, куда запрещено летать
США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"
В Украину на переговоры приехал министр иностранных дел ИталииВ Украину на переговоры приехал министр иностранных дел Италии
Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19
Украина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковидаУкраина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковида
В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средстваВ Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Европейский суд отменил решение Совета ЕС о санкциях против Януковича и его сына за 2019 годЕвропейский суд отменил решение Совета ЕС о санкциях против Януковича и его сына за 2019 год
На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного КрымаНа Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19
Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAXУкраина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX
Последние новости
Подгружаем последние новости