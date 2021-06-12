В РоSSии арестовали бывшего директора департамента закупок МВД времен Захарченко

Следствие подозревает его в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

Павел Зинов
Павел Зинов

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО Павла Зинова - бывшего главу департамента материального обеспечения МВД Украины времен министра Виталия Захарченко.

Об этом пишет "Коммерсант".

Следствие подозревает его в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

После бегства в РоSSию Зинов получил должность начальника санатория "Подмосковье" МВД РоSSии. По информации издания, дело против него связано с махинациями при поставке товаров в возглавляемое им ведомственное учреждение.

Защита Зинова просила суд назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако судья встала на сторону обвинения.

Отмечается, что дело против Зинова было возбуждено по материалам внутриведомственных проверок МВД РФ.

"В настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательной базы и проводится проверка поставок продуктов питания в учреждения здравоохранения системы МВД РоSSии", - приводит издание слова пресс-секретаря МВД РФ Ирины Вовк.

Напомним, ранее Кабмин Украины назначил заместителем министра экономики Кристину Голубицкую – дочку бывшего министра экономики при Януковиче Игоря Прасолова.

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