В Луцке открыли почетное консульство Литвы

В церемонии приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

В Луцке сегодня, 11 июня, состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.

Об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

Они поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

Напомним, в конце апреля на Донбассе открыли почетные консульства Литвы и Латвии.