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2021-06-11
В Луцке открыли почетное консульство Литвы
В церемонии приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.
Фото: twitter.com/LTembassyUA
В Луцке сегодня, 11 июня, состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.
Об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.
В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.
Они поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.
Напомним, в конце апреля на Донбассе открыли почетные консульства Литвы и Латвии.