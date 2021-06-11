В Луцке открыли почетное консульство Литвы

В церемонии приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

В Луцке открыли почетное консульство Литвы
Фото: twitter.com/LTembassyUA

В Луцке сегодня, 11 июня, состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.

Об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

Они поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

Напомним, в конце апреля на Донбассе открыли почетные консульства Литвы и Латвии.

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