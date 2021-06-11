На Донбассе погиб военный ВСУ

Оккупанты пять раз открывали огонь.

На Донбассе погиб военный ВСУ
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

РоSSийско-оккупационные войска продолжают игнорировать соглашения о прекращении огня, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, сегодня, 11 июня, на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - сообщили в штабе.

В направлении Опытного враг осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Южное роSSийско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, ранен боец.

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