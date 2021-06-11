РоSSия хочет упростить получение гражданства для белорусов и украинцев

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.

РоSSия хочет упростить получение гражданства для белорусов и украинцев
Фото: dan-news.info

Госдума РоSSии рассмотрит закон об упрощенном получении гражданства для белорусов и украинцев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на россСМИ.

"Граждане Беларуси и Украины, которые захотят стать гражданами РоSSии, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея предков, ранее проживавших на территории современной РФ, получить роSSийский паспорт", - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект №1191989-7 о репатриации в РоSSийскую Федерацию был внесен в роSSийский парламент в пятницу, 11 июня.

"Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родители на иждивении (предки) проживали на территории современной РФ, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ", - говорится в законопроекте. Также отмечается, что если люди хотят и самоидентифицируют себя как «русские», то роSSийская сторона не может их не признавать.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а в июле расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс. В мае он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия РоSSии "паспортной агрессией".

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