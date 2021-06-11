Израиль исключил Украину из списка стран, куда запрещено летать

Также разрешили перелет в Турцию и Эфиопию.

Правительство Израиля на заседании 11 июня разрешило вылеты в Украину, Эфиопию и Турцию. Ограничения будут сняты с 15 июня, пишет Newsru.co.il.

РоSSия до сих пор остается в израильском списке стран максимального риска.

Правительство продлило до 30 июня все действующие правила выезда из Израиля, введенные для предотвращения распространения коронавируса, но отменило запрет на проход к пассажирскому терминалу "второстепенных" сопровождающих. Также отменяется требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек для регистрации.

Странами максимального риска для Израиля остаются Бразилия , ЮАР, Индия, Мексика, Аргентина и РоSSия. Вылет туда для граждан Израиля запрещен, кроме как для постоянного проживания или гуманитарных миссий.

Напомним, что 5 мая Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда государств в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд. В список попала и Украина.