Прокуратура Крыма обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами

Окружной админсуд Киева и Житомирский админсуд открыли производство.

Прокуратура Крыма обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами
Фото: Lb.ua

Окружной административный суд Киева и Житомирский административный суд открыли производство по трем искам прокуратуры АР Крым в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины к трем компаниям об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Правоохранительные органы автономии установили факт нарушения требований природоохранного законодательства в части соблюдения порядка пользования недрами на территории Автономной Республики Крым. В частности, установлено, что до оккупации полуострова двум украинским и одной роSSийской компаниям выдано специальные разрешения на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации полуострова , компании осуществили свою перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ, продолжив деятельность и добычу полезных ископаемых как роSSийские субъекты хозяйствования, однако на основании указанных специальных разрешений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти компании не подавали обязательной отчетности и не информировали Госгеонедра о выполнении программы работ, чем нарушили условия пользования недрами, предусмотренные законодательством.

В то же время, правоотношения в сфере недропользования должны направляться на эффективное использование ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений, а также на наполнение государственного бюджета Украины средствами от их промышленной добычи. Именно поэтому прокуратура обратилась с исковыми заявлениями об аннулировании указанным компаниям специального разрешения на пользование недрами.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует утвердить стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение РоSSии к ответственности за вооруженную агрессию, а также - возвращение оккупированных территорий.

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