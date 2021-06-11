Кабмин назначил служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома"

Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.

Согласно обнародованному 11 июня распоряжению № 608-р от 9 июня 2021 года, комиссия должна провести служебное расследование в течение двух месяцев.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и в целях выполнения распоряжения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в документе.

НАПК в своем распоряжении указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции советника президента НАЭК Олега Полищука.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК по реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", - разъяснили в "Энергоатоме".

Как сообщалось, Кабмин назначил временным и.о. президента "Энергоатома" гендиректора Запорожской АЭС Петра Котина в марте прошлого года.