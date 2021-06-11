СМИ обнародовали видео нападения на депутата "УДАРа" Сокотюк

На записи видно, как Хвостенко бьет депутата в висок.

В сети появилось видео момента нападения на депутата Коцюбинского совета от партии УДАР Елену Сокотюк. Видео обнародовал телеканал "Взгляд" в YouTube. На записи видно, как депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко бьет Сокотюк в висок.

Журналистка Ирина Федорив в блоге для "Украинской правды" добавила, что сегодня Сокотюк идет писать заявление на Хвостенко. Сам депутат заявил, что это Сокотюк напала на него первой.

По словам Федорив, Сокотюк ударили из-за того, что она снимала нападение депутатов "Новых лиц" Слюсаренко и Олейника на жителя поселка Юрия Устиновского, который спросил у депутата "Слуги народа" Сергея Даниша об опорах, которые незаконно устанавливали в лесу.

Напомним, что нападение на Сокотюк произошло после закрытия сессионного заседания Коцюбинского поселкового совета 28 мая. Партия УДАР заявила, что требует от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента, а от руководства партии "Новые лица" - реакции на действия депутата.