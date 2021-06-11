Бывший нардеп Крючков пришел на суд пьяным

Обвиняемый признался, что до часу ночи пил водку.

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков пришел пьяным на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о возможном нанесении ущерба компании "Запорожьеоблэнерго".

Его трансляция была публичной и велась на Youtube-канале суда.

В начале заседания один из судей сказал, что заметил у Крючкова "неустойчивую походку" и "покраснение глаз", на что экс-депутат пояснил, что вчера он отмечал чей-то день рождения и до часу ночи пил водку и запивал травяной настойкой. По его словам, он выпил 300 граммов алкоголя.

"Остались остатки алкоголя, врать нет смысла никакого", - признал Крючков, комментируя свое состояние.

"То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?" - спросил судья.

Крючков ответил на это, что "потребление алкоголя происходило вчера".

В связи с нетрезвым состоянием бывшего депутата судебное заседание пришлось перенести на 12 июля.

"Там около 7 июля, Ивана. Я уже переживаю. Вы не Иванович?" - пошутил судья, объявляя перерыв.

Напомним, что Крючкова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, которое привело к нанесению ущерба государству на 346 млн гривен.

По данным следствия, в конце 2014 - начале 2015 года Крючков, занимая должность главы правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосети" вместе с бывшим и.о. главы правления "Запорожьеоблэнерго" оформил пять договоров переуступки между компаниями.

Они предполагали, что должники "Запорожьеоблэнерго" (ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" и "Днепроспецсталь") перечисляют деньги посреднику "ХК "Энергосети", а тот рассчитывается с поставщиком энергии. В результате "Энергосети" собрала почти 197 млн гривен, но перечислила "Запорожьеоблэнерго" только 1,7 млн гривен (вместо ожидаемых 346 млн гривен).

Крючков около трех лет скрывался от следствия и был экстрадирован из Германии накануне президентских выборов в 2019 году.

Второй подозреваемый находится в розыске по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса. По данным следствия, он находится на территории РоSSии.

Это дело было возбуждено 4 декабря 2015 года и было первым в истории НАБУ и САП.

После экстрадиции в Украину Крючков заявил о причастности к его незаконной деятельности бывших топ-политиков. Его слова проверяют в рамках другого досудебного расследования, которое находится в производстве НАБУ.

Крючков был народным депутатом с апреля 2006 по ноябрь 2007 года от Блока Юлии Тимошенко.