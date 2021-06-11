СБУ пресекла деятельность фейкового "городского совета" в Гуляйполе

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала на Запорожье попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия".

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти, информирует пресс-центр СБУ .

"Злоумышленники также призывали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине", - сказано в сообщении.

Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "чиновников" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Ведется расследование.