Украина должна сделать больше, чтобы вернуть доверие Запада, - Кира Рудик
Правительству необходимо срочно восстановить доверие к системе судопроизводства и провести изменения в антикоррупционной сфере, а также осуществить реформу украинских правоохранительных органов и Службы безопасности, считают в "Голосе".
14 июня состоится саммит НАТО в Брюсселе, затем встреча Джозефа Байдена с Путиным в Женеве, а уже в июле официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Такая расстановка приоритетов в США свидетельствует о весомых недостатках внешней политики Украины, считает лидер партии «Голос» Кира Рудик.
«Есть такое выражение - window-dressing. В переводе - очковтирательство. Как по мне, оно лучше всего подходит для определения внешней политики времен Зеленского. Запад, очевидно, устал от несоблюдения Украиной многочисленных обещаний о реформах. Выписанные американцами авансы не отработаны. Поэтому пока телефонный звонок между Байденом и Зеленским и приглашение в Белый дом только в июле - это максимум, на который может рассчитывать украинская власть», - подчеркнула Кира Рудик в своей колонке для издания Atlantic Council.
По мнению лидера «Голоса», следующая неделя только подчеркнет недостатки такой политики. Администрация Зеленского должна честно себе признаться, что отсутствие прогресса в получении ПДЧ вступления в НАТО — это несоответствие критериям Альянса.
«Это, прежде всего, ответственность президента. Власть должна перейти от постоянных упреков к реформам. И вопрос «Почему мы до сих пор не в НАТО?», нужно задавать, прежде всего, себе», - отметила народный депутат.
Правительству необходимо срочно восстановить доверие к системе судопроизводства и провести изменения в антикоррупционной сфере, а также осуществить реформу украинских правоохранительных органов и Службы безопасности. Нужно прекратить саботаж государственных закупок в оборонном секторе и активно защищать независимое корпоративное управление на государственных предприятиях.
«Если Украина хочет достичь прогресса в направлении интеграции в НАТО и ЕС, страна должна усилить свои претензии на членство в западном мире. Этого можно достичь только путем проведения достойных доверия реформ, отражающих обязательства Украины перед международным сообществом, одновременно продвигая амбициозную национальную повестку дня преобразований в стране», - отметила лидер «Голоса».