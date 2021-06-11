Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов

Глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что государство должно ограничить роль Игоря Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" во время поездки в США .

"К сожалению, при предыдущем руководстве «Нафтогаза» остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЭСР поиск нового главы правления «Укрнафты», который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового главы правления «Укрнафты» - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал Витренко.

По его словам, возможных вариантов два: разделение активов "Укрнафты" или сохранение нынешней структуры при условии возвращения реального государственного контроля и маргинализации Коломойского.

"Один из вариантов - разделить активы и построить вертикально интегрированную компанию с оставшимися активами, которые будут контролироваться государством. И тогда таким образом государство будет конкурировать с активами, которые останутся у Коломойского. Но иногда в таких отраслях промышленности нужен определенный масштаб. Поэтому альтернативой было бы соединение этих активов, но тогда нужно убедиться, что в этой объединенной структуре у правительства будет полный контроль, и Коломойский будет просто пассивным акционером. Или же мы привлечем какого-то международного авторитетного инвестора, и таким образом мы маргинализируем Коломойского", - сказал Витренко.

Напомним, что "Нафтогаз" является мажоритарным акционером в "Укрнафте" (его доля 50%), связанные с Коломойским компании - миноритарными.