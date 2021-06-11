"Слуга народа" и "ЕС" "делят" лидерство в рейтинге партий - КМИС

Опрос Киевского международного института социологии, проведенный 1-7 июня, свидетельствует о значимых изменениях в рейтинге политических партий.

Согласно приведенным данным, если в апреле разница в поддержке "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" была больше погрешности, то есть "Слуга народа" формально действительно имела наибольшую поддержку и была на первом месте, то сейчас поддержка обеих партий - в пределах статистической погрешности, и поэтому обе партии "делят" лидерство с примерно одинаковой поддержкой.

В то же время социологи констатируют, что сейчас в отношении всех партий по сравнению с апрелем изменения - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на апрель.

По результатам опроса, относительно наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 14,2% всех респондентов и 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12 9% всех респондентов и 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

"Разница в поддержке этих партий - в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место", - отмечают в КМИС.

Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (8,4% и 12%) и "ОПЗЖ" (8,3% и 11,9%) - разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности.

Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,1% и 7,2%).

Поддержка других партий - ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (3% и 4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Евгений Мураев и Вадим Новинский) (3% и 4,2% ) и Радикальная партия (2,9% и 4,2%).

Социологи опросили 2 003 респондентов. Интервью проводились по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.