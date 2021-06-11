Байден и Джонсон подписали "новую Атлантическую хартию"

США и Великобритания выступили за мирное решение конфликтов и отметили, что будут поддерживать своих союзников по НАТО.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в британском графстве Корнуолл 10 июня подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран, который они назвали "новой Атлантической хартией".

Это сравнение с Атлантической хартией, подписанной 80 лет назад, во время Второй мировой войны, британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом, отмечает Радио Свобода. Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие противники гитлеровской Германии, включая СССР , был призван определить основные принципы международной политики после победы в войне.

В "новой Атлантической хартии" акцентировано внимание на приверженности США и Великобритании идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

США и Великобритания выступили за мирное решение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО и, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, который имеет ядерный арсенал. В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.

Байден и Джонсон провели первую личную встречу после вступления президента США в должность. Британский премьер, который ранее одобрительно отзывался о бывшем президенте США и сопернике Байдена Дональде Трампе, назвал встречу с Байденом "глотком свежего воздуха". По словам президента США , среди тем, которые они обсуждали с британским премьером, была борьба с пандемией, восстановление глобальной экономики, климат.