В Винницкой области задержали мужчину, который пытался подкупить офицера СБУ

Нарушителю грозит от четырех до восьми лет с конфискацией.

В Винницкой области задержали мужчину, который пытался подкупить офицера Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Гражданин Украины, достоверно понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области денежное «вознаграждение» в размере 200 долларов США ежемесячно за непрепятствование его незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в одном из городов областного значения в Винницкой области. Офицер СБУ немедленно сообщил об этом «предложении» руководству и управлению внутренней безопасности СБУ ", - сказано в сообщении.

10 июня указанный гражданин, действуя под контролем правоохранительных органов, передал офицеру первые 200 долларов США .

После этого мужчину задержали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Продолжается расследование.