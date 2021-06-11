Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом накануне саммита НАТО

Он отметил действие решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для Украины.

Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом накануне саммита НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления роSSийких войск вокруг Украины.

Он также выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы роSSийской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

"Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он отдельно отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал генсека НАТО о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку Альянса в осуществлении этих реформ.

Напомним, президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения Североатлантического альянса путем интеграции в блок Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

Между тем в НАТО отмечают, что члены блока пока не достигли консенсуса для предоставление плана действий по членству для Украины.

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