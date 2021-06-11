Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом накануне саммита НАТО

Он отметил действие решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления роSSийких войск вокруг Украины.

Он также выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы роSSийской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

"Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он отдельно отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал генсека НАТО о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку Альянса в осуществлении этих реформ.

Напомним, президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения Североатлантического альянса путем интеграции в блок Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

Между тем в НАТО отмечают, что члены блока пока не достигли консенсуса для предоставление плана действий по членству для Украины.