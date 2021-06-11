Шмыгаль рассказал о деталях переговоров с главой МИД Италии

Стороны во время встречи обсудили перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах экономики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пригласил представителей итальянского бизнеса участвовать в украинских проектах.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

Отмечается, что стороны во время встречи обсудили перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах экономики.

"Рассказал об интересных для инвестиций украинских проектах и пригласил участвовать в них представителей итальянского бизнеса. Убежден, что сотрудничество украинских и итальянских компаний откроет широкий спектр возможностей для наших стран", - написал Шмыгаль.