Шмыгаль рассказал о деталях переговоров с главой МИД Италии

Стороны во время встречи обсудили перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах экономики.

Шмыгаль рассказал о деталях переговоров с главой МИД Италии
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пригласил представителей итальянского бизнеса участвовать в украинских проектах.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

Отмечается, что стороны во время встречи обсудили перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах экономики.

"Рассказал об интересных для инвестиций украинских проектах и пригласил участвовать в них представителей итальянского бизнеса. Убежден, что сотрудничество украинских и итальянских компаний откроет широкий спектр возможностей для наших стран", - написал Шмыгаль.

Напомним, на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой сегодня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна поддерживает европейские стремления Украины.

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