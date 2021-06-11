СБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средств

Государству нанесен ущерб на более чем 5 млн грн.

СБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средств
Фото: https://ssu.gov.ua/

Военная контрразведка СБУ сообщила о разоблачении противоправной схемы, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, чиновники разворовывали государственные средства во время незаконного использования фондов Минобороны. При этом злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях. В результате государству нанесен ущерб более чем на 5 млн грн.

"По предварительным данным, должностные лица Государственного предприятия МО Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг)", - говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили о проведении на территории Государственного предприятия обысков и выемок с целью документирования противоправной деятельности.

Ранее экс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозрении из-за оформленный с нарушениями контракт на техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран.

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