"Заявления о каких-то притеснениях в результате принятия закона не соответствуют действительности".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг претензии РоSSии к законопроекту о коренных народах.

8 июня Государственная Дума РФ назвала законопроект "вопиющей провокацией", направленной против русских как самого большого национального меньшинства, а 9 июня президент РоSSии Владимир Путин сравнил его с "теорией и практикой нацистской Германии", деливших людей на "первосортные и второсортные категории".

Кулеба в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал это произвольной интерпретацией, не имеющей ничего общего с законопроектом.

"Термин "коренные народы" - устойчивый в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", - сказал министр.

Он напомнил, что законопроект четко определяет критерии коренного народа: он составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государства.

"В Украине это, прежде всего, крымские татары, караимы и крымчаки", - пояснил министр.

Кулеба также отметил, что Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан в Украине, независимо от этнического происхождения, и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.

"Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не ограничивались права русского национального меньшинства. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также посоветовал РоSSии заняться защитой своих коренных народов, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив.

Напомним, что 18 мая Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект о коренных народах Украины.

Он предусматривает, что коренным народом является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Под эти признаки подпадают крымские татары, караимы и крымчаки.

Все три народа проживают на оккупированной территории Крыма.