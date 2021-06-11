Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации

Спикер ВР отметил, что при принятии таких законодательных актов должны быть учтены предохранители и международные соглашения.

Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Дмитро Разумков на заводі "Електронмаш"
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Внесение изменений в законопроект "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" направлено на усиление конкурентных возможностей для украинского бизнеса, но эта законодательная инициатива является дискуссионной.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время посещения завода "Электронмаш" во Львове, сообщили в пресс-службе Верховной Рады. Разумков отметил, что к упомянутому документу, зарегистрированному под номером 3739 и известному как законопроект о локализации, подали много правок.

"Законопроект о локализации прошел первое чтение. Сейчас он готовится ко второму чтению. Сегодня идут переговоры и с бизнесом, и с иностранными партнерами, и с фракциями. Чтобы принять любую законодательную инициативу, надо иметь поддержку в зале", - заявил Разумков.

Он отметил, что надеется на принятие этого законопроекта.

Разумкову во время посещения завода передали 150 тысяч подписей в поддержку законопроекта о локализации.

Спикер также подчеркнул, что при принятии таких законодательных актов должны быть учтены предохранители и международные соглашения.

Законопроект №3739 в первом чтении был принят в июле прошлого года. Законопроект о локализации предполагает выделить основные подотрасли машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%. Ожидается, что изменения помогут ВВП вырасти на 3,9% в течение следующих пяти лет, а также создать 62 тысячи рабочих мест.

Идея законопроекта заключается в том, чтобы создать рынок инвесторам, которые вкладываются в производство в Украине.

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