Послы стран G7 приветствовали назначение нового главы правления ПриватБанка

На этом завершается профессиональный процесс отбора.

Послы стран "Большой семерки" приветствовали назначение Герхарда Бьоша с утверждением Национальным банком в должности нового главы правления ПриватБанка. Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в Twitter .

"На этом завершается конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный наблюдательным советом для крупнейшего государственного банка в Украине", - говорится в сообщении.

Послы добавили, что качество процесса отбора, в частности, устойчивость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления.

"И мы повторяем свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства по совершенствованию корпоративного управления госпредприятиями", - отметили в заявлении.

Напомним, что в конце мая Наблюдательный совет государственного ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша новым главой правления финучреждения.

В период с 1993 по 2004 годы работал на руководящих должностях в банковских учреждениях.

В 2004-2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 года назначен на должность заместителя главы правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.