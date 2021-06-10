АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко

Национальное агентство возвращения активов (АРМА) подписало договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье" с ООО "7 дней".

В сообщении АРМА сказано, что компания является владельцем национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. По данным аналитической системы Youcontrol, владельцем ООО "7 дней" является кипрская компания Sonamenta Limited, а конечным бенефициаром - Игорь Баленко.

Нового управляющего для резиденции выбрали на конкурсе.

По словам руководителя АРМА Виталия Сигидина, ожидаемый ежемесячный доход компании от пользования активом составляет 1,16 млн грн, а доход государственного бюджета - более 200 тыс грн. Кроме того, компания будет тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

В планах будущего управляющего - создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений питания.

Гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" имеет площадь в 30 тысяч га. В "Сухолучье" еще с советских времен отдыхала и охотилась номенклатура. В 1967 году это место выбрал первый секретарь ЦК КП Украины Владимир Щербицкий.

В 2004 году туда заселился Виктор Янукович, который занимал на тот момент должность премьер-министра, а позже стал президентом.

На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича построили двухэтажный деревянный особняк "Акация", а также еще один элитный комплекс, так называемый "Остров", окруженный водой. Центральным объектом был деревянный дом - так называемая "Хонка-2", подобная легендарной "Хонке" в Межигорье.

С 2016 г. резиденцией занималась общественная организация "Межигорье".