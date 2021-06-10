Законопроекты "об олигархах" и ренте на руду будут максимально блокировать в Раде, - Арахамия

"Готовимся к этому. Эти законопроекты будут блокировать всеми путями".

Законопроекты "об олигархах" и ренте на руду будут максимально блокировать в Раде, - Арахамия
Фото: Стешенко Анна

Законопроекты "об олигархах" и ренте на руду ("антиахметовский") будут максимально блокировать в Верховной Раде.

Об этом на пресс-конференции заявил глава фракции "Слуги народа" Давил Арахамия, передает корреспондент LB.UA. По информации источников LB.ua в "СН", законопроект об олигархах может быть рассмотрен в первом чтении в начале июля, "с 29 июня по 2 июля, когда будет пленарная неделя".

"Тяжелые законы, два наиболее тяжелых. Это закон об олигархах и закон о руде, где увеличиваются рентные платежи. Все финансово-промышленные группы, конечно, будут сопротивляется. Готовимся к этому, операция похожа на спецназ. Я не думаю, что будут какие-то деструктивные движения парламента, но будут, конечно, пытаться блокировать всеми способами", - отметил Арахамия.

На пресс-конференции он также отметил, что олигархи не могут не влиять на политиков.

"Есть влияние? Конечно есть, у всех фракций. Если какая-то фракция заявляет, что на нее нет влияния олигархов, то она лжет... Степень влияния может быть разной... Но то, что представители олигархов есть во всех фракциях, - это не надо спорить!" - сказал Арахамия.

Он добавил, что предусматриваются механизмы уменьшения влияния олигархов на политику.

"Сложить мандат, перестать ангажировать политические силы, избавиться от медиа... А может, продать часть бизнеса... На самом деле этот законопроект пытаются как-то демонизировать, но он мягкий. Если бы я вносил его в парламент, он бы был намного жестче", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что принятию этого законопроекта, а также законопроекта об увеличении ренты на руду в Верховной Раде "будут оказывать максимальное сопротивление".

"Готовимся к этому. Эти законопроекты будут блокировать всеми путями", - сказал он.

Глава партии Александр Корниенко уточнил, что профильный оборонный комитет рассмотрит законопроект "об олигархах" в 20-х числах июня.

Отметим, что стоимость железной руды в мире достигла исторического максимума - $200. При этом рыночные тарифы на перевалку минерала составляют $3,40-5,20, тогда как в Украине с 2018 года они колебались от $2,05 до $3,40 за тонну.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в ВР 2 июня. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, вводит определение лица, имеющего значительное влияние на СМИ, и обязывает подавать "декларации" за контакты с такими лицами. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко и Игорь Коломойский.

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