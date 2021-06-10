Пойманный на взятке судья из Ковеля отделался штрафом

С 2017 года он находится на пенсии.

Пойманный на взятке судья из Ковеля отделался штрафом
Фото: LB.ua

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка, которого в 2017 году поймали на взятке 4 тыс. гривен, и назначил ему наказание в виде штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Василюка обвиняли в том, что он получил от физического лица деньги за влияние на другого судью, чтобы тот принял необходимое решение по делу об административном нарушении.

Суд признал доказательства следствия обоснованными и признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, назначив наказание в виде штрафа в сумме 25,5 тыс. гривен. Кроме того, его лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года.

Впрочем, судья Василюк и так находится на пенсии.

Он работал в должности судьи Ковельского городского суда с 1992 по 2004 год и в должности судьи Ковельского горрайонного суда с 2004 по 2017 год.

Он был задержан при получении взятки в июне 2017 года, а уже в июле написал заявление об увольнении в отставку. В августе 2017-го Высший совет правосудия отправил его на пенсию, что гарантирует выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания.

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