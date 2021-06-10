НАБУ устроило обыски в больницах "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 10 июня, пришло с обысками в медицинские учреждения "Укрзализныци".

На сайте железной дороги сообщается, что дело касается закупки услуг ПЦР-тестирования по завышенной цене.

"Должностные лица филиалов «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» подозреваются в попытке, в период с сентября по декабрь 2020 года, закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам. Закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО «Укрзализныця». Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям", - сообщила пресс-служба УЗ.

Компания заявила, что дала доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центр охраны здоровья "Укрзализныци" получил от Национальной службы здоровья Украины 60 млн гривен на лечение пациентов с COVID-19, но ведомственные больницы Киева и Одессы такой помощи практически не оказывали.

В связи с этим НСЗУ остановила оплату медицинских услуг филиала, а также потребовала вернуть выделенные средства.