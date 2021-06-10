Экс-главу МВД Латвии заподозрили в шпионаже в пользу РоSSии

Его обвиняют в нескольких десятках эпизодов шпионажа.

Экс-главу МВД Латвии заподозрили в шпионаже в пользу РоSSии
Фото: saeima.lv

Прокуратура Латвии подозревает бывшего министра внутренних дел, депутата Сейма Яниса Адамсонса в шпионаже в пользу РоSSии.

Как сообщает местное издание "Делфи", в четверг, 10 июня, латвийский Сейм снял с Адамсонса неприкосновенность.

Правоохранительные органы просили у Сейма разрешения провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонсу меру пресечения в виде заключения под стражу.

В документах Службы государственной безопасности Латвии речь идет о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал РоSSии информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис сообщил, что по делу Адамсонса есть серьезные доказательства обоснованности подозрения. По его словам, более подробную информацию должна представить СГБ, потому что большую часть информации нельзя публиковать.

В СГБ указали, что подробности предоставят после завершения неотложных процессуальных действий.

За снятие иммунитета с депутата проголосовали 69 депутатов, против - пятеро, воздержались четверо политиков.

Адамсонс - представитель оппозиционной пророSSийской партии "Согласие".

В советское время он служил на флоте на Сахалине. В 1992 году вернулся в Латвию, участвовал в выводе роSSийской армии с территории государства. В 1994-1995 годах был министром внутренних дел Латвии.

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