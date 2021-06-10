Образовательный комитет рекомендовал Раде разрешить иностранцам обучение в вузах на русском языке

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 9 июня рекомендовал парламенту принять законопроект, предусматривающий обучение в вузах на русском языке для иностранцев и лиц без гражданства.

Народный депутат "Голоса" Наталья Пипа в Facebook сообщила, что речь идет о проекте закона 3717, предусматривающем изменения в закон "О высшем образовании".

Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. Ранее его отправили на повторное первое чтение.

"В Комитете доработали законопроект: уточнили название, внесли изменения в срок вступления в силу - он продлен на месяц, привели в соответствие с законодательством терминологию. Предлагаем включить норму для иностранцев или лиц без гражданства, которые планируют получать образование в Украине за средства физических или юридических лиц, о том, что обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка в течение всего периода обучения. В законодательстве есть коллизия относительно языка обучения", - цитирует нардепа от "Слуги народа" Юлию Гришину УНН.

По ее словам, наиболее востребованными языками для иностранных студентов в Украине являются английский и русский.

Нардеп Пипа на заседании отметила, что в законопроект можно включить разрешение на получение образования на английском или официальных языках ЕС , чтобы не включать русский как язык страны-агрессора.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook отметил, что он против изменений в закон "О высшем образовании". Он заявил, что расценивает это как "очередную атаку на языковое законодательство Украины". По его словам, иностранцы и лица без гражданства могут учить одну или несколько дисциплин на английском и других официальных языках Евросоюза и без изменений в законодательстве.

Напомним, что соответствующий законопроект уже выносился на рассмотрение Верховной Рады в сентябре 2020 года, но его отклонили.