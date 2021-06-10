Следственные действия проводятся в отношении всех должностных лиц КГГА, - Мельник

Сегодня, 10 июня, в помещении Государственной фискальной службы Украины состоялся пресc-брифинг о ходе досудебного расследования по уголовным производстваv, в которых фигурируют коммунальные предприятия КГГА.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, в настоящее время ГФС в г. Киеве продолжается расследование фактов уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения бюджетных средств. И касается это как средств государственного бюджета Украины (по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов), так и средств бюджета города Киева (по фактам возможного хищения).

Работа следователей ГФС продолжается. Накладываются аресты на банковские счета обществ-фигурантов, допрашиваются свидетели. Сейчас проводятся 3 судебно-экономических и 4 строительно-технических экспертизы. Есть весомый результат в доказании нанесенных убытков. По результатам судебно-экономической экспертизы, проведенной в одном из уголовных производств, получено заключение, которым нанесенный убыток в сумме 19,5 млн грн подтвержден.

Также в суд направлено уголовное производство с обвинительным актом в отношении основателя и директора одного из обществ, которое выступало субподрядчиком, но фактически работ не выполняло. На счет этого предприятия было перечислено 1,7 млн грн.

До конца следующей недели следователями ГФС в г. Киеве запланировано направление в суд уголовного производства с обвинительным актом в отношении деятельности фиктивного СХД-субподрядчика, которым работы не проводились и на счет которого также перечислялись бюджетные средства.

В одном из уголовных производств по результатам обысков в офисах предприятий и офисе центра минимизации налогов были обнаружены наличные средства на сумму в размере более 5 млн гривен. По заключению аналитического исследования относительно общества фигуранта этого же производства, установлено занижение НДС в размере 17,1 млн грн, в результате взаимоотношений с 23 «сомнительными» СХД. И следователями исследуется вопрос возможного хищения средств местного бюджета через такие фиктивные СХД в каждом из уголовных производств.

В другом уголовном производстве во время обысков офисных помещений частного предприятия и одного из обществ выявлены средства в сумме 6,3 млн грн.

На денежные средства в сумме 11,3 млн гривен наложен арест.

Также Вадим Мельник сообщил некоторые детали уголовного производства, в котором проводился обыск на коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр». Упомянутое уголовное производство начато по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и возможного хищения средств местного бюджета.

КП «ГИВЦ», учредителем которого является КГГА, в период 2019-2020 годов заказывало телекоммуникационные услуги у определенной частной компании. Эта частная компания выиграла тендер на поставку услуг за бюджетные средства в сумме более 10 млн гривен и, при наличии собственных возможностей, выполнение таких услуг поручила субподрядчику - предприятию с вероятными признаками фиктивности.

Обыски по адресу КП «ГИВЦ» проводились с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

"Следственные действия проводятся в отношении всех должностных лиц КГГА, которые могут быть причастны к совершению преступлений. Нет исключений, мэр, руководитель департамента или руководитель подразделения", - отметил Вадим Мельник. Это прямая задача следователей - провести полное, всестороннее и объективное расследование с целью установления всех причастных к преступлению лиц. В том числе выявить причины совершения преступления.

Предварительно установлены возможные признаки предоставления преимуществ при разработке тендерных условий определенным СХД, что может быть следствием ненадлежащей организации в деятельности структурных подразделений. Сейчас суммы установленных в ходе следствия убытков, причиненных городскому бюджету столицы и государству, превышают 160 млн гривен.