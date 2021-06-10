Швейцария официально назвала место встречи Байдена и Путина

Президенты проведут переговоры на женевской вилле Ла Гранж.

Швейцария официально назвала место встречи Байдена и Путина
Фото: M. Girardin / Ville de Gen?ve

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что президенты США и РоSSии Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии в твиттере.

"16 июня на легендарной вилле Ла Гранж будет проходить встреча президента США Байдена и президента РоSSии Путина. Швейцария благодарит страны за доверие, выраженное при ее выборе", - говорится в сообщении.

Накануне о месте встречи американского и роSSийского президентов на старинной вилле писало Reuters.

Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена секвойями, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

В эпоху "холодной войны" президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели в Женеве свой первый саммит в ноябре 1985 года и договорились о сокращении ядерных арсеналов.

В 2009 году в Женеве государственный секретарь США Хиллари Клинтон передала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову желтую коробку с красной кнопкой "reset", что символизировало перезагрузку связей при президенте Бараке Обаме. Но слово было неправильно переведено на русский язык как "перезарядить", что создало неудобный момент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Лавров будут сопровождать Байдена и Путина на переговорах.

Напомним, Байден встретится с Путиным в Женеве 16 июня в рамках своего визита в Европу.

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