Нардепы зарегистрировали законопроект о реструктуризации госдолга перед МВФ

37 народных депутатов из разных фракций и групп зарегистрировали в парламенте проект постановления №5607 о реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом.

По состоянию на утро 10 июня проект представлен для ознакомления.

В пояснительной записке к проекту постановления необходимость его принятия обосновывается тем, что якобы большинство реформ, предложенных нашей стране со стороны МВФ , были "противоречивыми и малоэффективными". Поэтому дальнейшие условия сотрудничества с Международным валютным фондом должны быть пересмотрены.

Авторы документа отмечают, что наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет.

"В 2021 году наша страна потратит 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,6 млрд грн на его обслуживание. То есть суммарно получается 627 млрд грн., а это почти половина всей расходной части государственного бюджета, и на треть больше показателя 2020 года", - отмечается в проекте постановления.

Также депутаты отмечают, что более 300 законодателей со всего мира 13 мая 2020 года призвали МВФ и Всемирный банк списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада.

Авторы постановления предлагают:

правительству срочно подготовить и направить МВФ обращение с предложением реструктуризации части внешнего государственного долга Украины как пострадавшей от пандемии страны;

обращение с предложением реструктуризации части внешнего государственного долга Украины как пострадавшей от пандемии страны; провести консультации и переговоры с МВФ с целью разъяснения позиции Украины относительно внешнего государственного долга;

с целью разъяснения позиции Украины относительно внешнего государственного долга; создать временную специальную рабочую группу по разработке комплекса мер по реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед МВФ , привлекая к ней народных депутатов.

По данным НБУ, пиковые выплаты по внешнему долгу приходятся на III квартал 2021 года - 5,7 млрд долларов. Всего выплаты по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах превысят 17 млрд долларов.