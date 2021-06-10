Италия заявила о поддержке европейских устремлений Украины

"Будем прилагать с нашей стороны все усилия для их поддержки".

Италия заявила о поддержке европейских устремлений Украины
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна поддерживает европейские устремления Украины.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой в четверг, 10 июня.

По его словам, укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является очень важным для обеих сторон.

"Я хочу подчеркнуть, что мы ценим европейские стремления Украины и будем прилагать с нашей стороны все усилия для их поддержки", - сказал Ди Майо.

"Мы очень положительно относимся и должным образом оцениваем реформы, которые осуществила Украина, в том, что касается сотрудничества с ЕС. Остаемся на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить эти реформы, чтобы в полном объеме могло действовать Соглашение об ассоциации с ЕС", - добавил итальянский министр.

Напомним, что в 2020 году во Франции, Германии, Италии и Польше был проведен опрос относительно евроатлантической интеграции Украины. Он показал, что вступление Украины в ЕС поддерживают 55% опрошенных, а присоединение к НАТО - 38%.

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