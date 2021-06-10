Киевсовет уменьшил проходной порог для петиций до 6 000 подписей

Время для голосования уменьшено с 90 до 60 дней.

Киевсовет уменьшил проходной порог для петиций до 6 000 подписей
Фото: соцмережі

Киевский городской совет на пленарном заседании 10 июня уменьшил количество подписей, необходимых для поддержания электронных петиций, с 10 000 до 6 000. Время для голосования уменьшено с 90 до 60 дней.

Соответствующие изменения в Положение о порядке подачи и рассмотрения электронных петиций поддержали 88 депутатов Киева, сообщается на сайте Киевсовета.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко объяснил, что проходной барьер теперь соответствует 0,2% численности населения города.

"Системной критике подвергается количество подписей, необходимых для поддержки электронных петиций, которое сейчас составляет 10 000 подписей за 90 дней, такое количество не является обоснованным с точки зрения численности населения столицы. Для решения этого вопроса предлагается установить проходной барьер для поддержки электронных птицей на уровне 0,2% численности населения города Киева, или же 6 000 человек, и уменьшить время для голосования до 60 календарных дней из расчета 100 подписей за один календарный день", - сказал Бондаренко.

Изменение необходимого количества голосов распространяется и на петиции, находящиеся в процессе на сегодня.

Согласно изменениям в положении, будет предусмотрена авторизация граждан через официальный вебсайт Киевского городского совета, через карточку киевлянина, "Bank-ID", "Mobile-ID", с помощью электронной цифровой подписи. Планируется, что в будущем голосовать можно будет и через приложение "Дія".

По данным Киевсовета, с 1 октября 2015-го по 10 июня 2021 года в Киеве было подано 6 646 электронных петиций. Из них набрали достаточное количество подписей только 57, причем последняя - еще в начале 2020 года (о демонтаже памятника Ватутину).

Более 6 000 подписей набрали еще около двух десятков петиций, среди которых несколько - о создании парка "Совские пруды".

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