Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

Их заявления ВСП рассмотрит 10 июня.

Двое судей по делу Стерненко подали в отставку
Фото: facebook/Сергій Стерненко

Двое из трех судей Одесского апелляционного суда, принимавших последнее решение в отношении активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о "похищении человека", подали в отставку.

Как следует из повестки дня заседания Высшего совета правосудия 10 июня, речь идет об Альбине Кабегроб и Вадиме Прибылове.

Стерненко предположил, что эти отставки связаны с бешеным давлением на судей.

"Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол в меньшей степени (год условно за 1 патрон), решили уйти. Интересная ситуация", - написал активист в фейсбуке.

Напомним, Кабегроб и Прибылов были в составе коллегии судей Одесского апелляционного суда, которые 31 мая отменили приговор за разбой по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года. Однако Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

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