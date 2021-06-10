Суд оправдал бывшего чиновника из Николаева, под домом которого нашли туннели с сокровищами

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева 8 июня оправдала бывшего первого заместителя главы Николаевской ОГА Николая Романчука, которого обвиняли в коррупции.

Об этом сообщается на сайте суда.

Экс-чиновника обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием с получением неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов.

По версии следствия, Романчук получил деньги от бизнесмена за влияние на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка.

В ходе судебного разбирательства Романчук виновным себя не признавал.

Коллегия судей пришла к выводу, что орган досудебного следствия допустил ряд грубых нарушений УПК Украины, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения, в частности, материалов НСРД, неприемлемыми. Соответственно, это лишило суд возможности использовать их во время вынесения приговора.

В то же время установлено, что в ходе досудебного расследования были нарушены нормы подследственности, и оно осуществлялось неуполномоченным органом - военной прокуратурой, которую тогда возглавлял Анатолий Матиос.

С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановление о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тыс гривен.

Напомним, Романчука поймали на взятке 90 тыс. долларов в июне 2016 года.

Впоследствии под домом Романчука нашли сеть туннелей с сокровищами.

Романчук был первым заместителем главы Николаевской ОГА с марта 2014 по октябрь 2016 года. Он - бывший директор судостроительного завода "Океан".