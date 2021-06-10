В программу визита Ди Майо вошло участие в бизнес-форуме в Киеве.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В Украину на переговоры приехал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал он в твиттере .

У министров также были запланированы переговоры, ключевыми темами которых должно быть развитие политического диалога Украины и Италии, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

Главы украинской и итальянской дипломатии также должны были обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины и усилия по продвижению политико-дипломатического урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

Напомним, что в последний раз министр иностранных дел Италии приезжал в Украину в январе 2018 года. Тогда этот пост занимал Анжелино Альфано.