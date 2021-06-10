Ляшко пообещал ввести электронные больничные во всех больницах с 1 сентября

Внедрить электронные больничные листы в Украине пытаются уже три года.

Ляшко пообещал ввести электронные больничные во всех больницах с 1 сентября
Ляшко в лікарні Києва №7, де тестували е-лікарняні
Фото: Facebook Віктор Ляшко

В Украине полный переход всех медицинских учреждений на формирование электронных больничных состоится с 1 сентября 2021 года. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он рассказал, что протестировал электронные больничные в Киевской городской клинической больнице №7. Процесс, по словам министра, занял несколько минут.

"Это - быстро и удобно, как врачу, так и пациенту. Мы делаем все для того, чтобы медицина стала пациентоориентированной, и чтобы сделать процесс предоставления медицинских услуг максимально удобным и современным для людей. Это означает, что пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности", - заявил Виктор Ляшко.

Электронные больничные во всех медучреждениях Украины пытаются внедрить с 2019 года. В январе 2020 года в Минздраве пообещали, что введут их уже в апреле. Согласно процедуре, каждый врач, который выдает больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном фонде автоматически будет передаваться в Фонд соцстрахования, и там сразу будут знать, что человек заболел, и ему назначена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

В ноябре прошлого года в Минздраве признали, что в 2020 году е-больничных не будет, но сказали, что они появятся в 2021-м.

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