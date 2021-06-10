Львовский кинофестиваль отменили из-за "ситуации вокруг украинского культурного процесса"

14-й Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art (LISFF Wiz-Art), который должен был состояться 16-25 июля, отменили.

Как сообщили организаторы мероприятия, это произошло впервые за историю фестиваля. Решение приняли в знак протеста, "учитывая ситуацию вокруг украинского культурного процесса и обесценивания работы культурных менеджеров".

Фото: facebook.com/wizartfestival

"Закулисные игры, интриги, непрозрачность процессов и отсутствие финансирования или хотя бы содействия со стороны государственных структур делает невозможным качественное проведение фестиваля в 2021 году и существенно подрывает имидж страны в международном сообществе", - отметили организаторы LISFF Wiz-Art.

Они сообщили, что рассматривали проведение минифестиваля.

"Однако провести его в сокращенном виде - нереальная кураторская задача, поскольку мы готовили программу минимум на 250 фильмов, которую пришлось бы сократить до максимум 50. Это несправедливо по отношению к командам, которые создавали кино и заслуживают места в программе. Поэтому все подачи, которые были приняты в 2021 году, остаются актуальными вместе с подачами в 2022 году", - говорится в заявлении.

Организаторы LISFF Wiz-Art выразили уверенность, что "незаконные процессы по дестабилизации УКФ Наблюдательным советом рано или поздно получат соответствующую оценку".

Скандал вокруг Украинского культурного фонда возник после того, как Довженко-центр заявил, что Наблюдательный совет УКФ сообщил институту об отклонении заявки на финансирование фестиваля немого кино и современной музыки Немые ночи. Такие же внезапные отказы получили десятки других заявителей на гранты УКФ.

В конце мая Наблюдательный совет Украинского культурного фонда также сообщил об отклонении поддержки 14-го кинофестиваля Wiz-Art.