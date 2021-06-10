Порошенко передал на фронт третий комплект видеонаблюдения и оптической разведки

Активисты ОО «Справа громад» совместно с украинцами путем краудфандинга за два дня собрали средства и приобрели еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки, который поедет в 10 ОГШБр. Об этом в Facebook сообщил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Уже третий комплект видеонаблюдения и оптической разведки для наших воинов сегодня отправился в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Открою тайну: даже после ротации бригад эти комплекты останутся на балансе Вооруженных Сил, будут помогать защищать нашу землю на самых сложных участках фронта. Сегодня мы передаем его на фронт. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в 108-й батальон. Всего это уже третий комплект для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы вместе с нами спасаете жизни украинских воинов », - написал лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко отметил, что комплекты видеонаблюдения и оптической разведки помогают бороться с вражескими снайперами.

«Сейчас бойцы десятой ОГШБр находятся на самых сложных участках: Зайцево, Шумы, Новгородское. Мы видели, как работают эти комплекты: это реально помогает воевать, бороться со снайперами, останавливать вражеские действия. Такие комплекты крайне необходимы в нынешних условиях, когда после так называемого «перемирия» мы потеряли около ста наших воинов, когда нашим военным запрещали пользоваться дронами, запрещали вывод контрснайперских групп», - напоминает пятый Президент.

«У меня есть еще одна идея: собрать средства для бригадного пункта, что значительно повысит эффективность этих боевых комплексов и соединит их по всем трем батальонным зонам. Правда, такой комплекс стоит вдвое дороже: 735 тысяч гривен. Но я знаю, что вместе мы сможем сделать такой важный подарок для бойцов «десятки». Половину суммы Фонд Порошенко перечислит уже завтра. Вместе мы приблизим победу Украины» - подчеркнул Порошенко.

Как известно, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения. Кроме того, он передал кислородные концентраторы в центральную городскую больницу Торецка.