Военнослужащая 128-й бригады погибла при исполнении служебных обязанностей

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады трагически погибла при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба 128-й ОГШБр.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - говорится в сообщении.

В командовании не уточнили причины гибели военной.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

В комментарии 24 канала в ООС отметили, что военная погибла не в результате боевых действий. Имени женщины не назвали.

Заметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задания на Приазовье, один батальон был размещен в Луганской области.