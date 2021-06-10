Военнослужащая 128-й бригады погибла при исполнении служебных обязанностей

Детали трагедии не сообщаются.

Военнослужащая 128-й бригады погибла при исполнении служебных обязанностей
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады трагически погибла при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба 128-й ОГШБр.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - говорится в сообщении.

В командовании не уточнили причины гибели военной.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

В комментарии 24 канала в ООС отметили, что военная погибла не в результате боевых действий. Имени женщины не назвали.

Заметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задания на Приазовье, один батальон был размещен в Луганской области.

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