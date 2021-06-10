Байден и Меркель обсудят последствия "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом

Президент США начал визит в Европу.

Байден и Меркель обсудят последствия "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом
Фото: wikimedia.org

Американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.

Об этом заявил во время общения с журналистами в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

"Я ожидаю, что вопрос Nord Stream 2 будет поднят во время разговоров с немцами", - ответил Салливан на вопрос, планирует ли президент Байден обсудить с канцлером Меркель тему роSSийского газопровода.

Советник президента США отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине "хорошо понимают беспокойство" Соединенных Штатов.

"Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины", - отметил Джейк Салливан.

Президент США Джо Байден 9 июня начал визит в Великобританию, где он планирует принять участие в саммите лидеров стран G7 и провести ряд двусторонних встреч.

Напомним, власти Германии поддерживают строительство роSSийского газопровода "Северный поток-2". Эта позиция повлияла на решение президента США Джо Байдена, который заявил 25 мая, что его администрация решила не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора проекта "Северный поток-2", а также ее генерального директора Маттиаса Варнига, потому что газопровод уже практически достроен, и штрафные санкции на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Американский президент подчеркнул, что "не может приказывать Германии, что ей делать, а что - нет". Байден также подчеркнул, что с самого начала выступал против "Северного потока-2".

8 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин обсудил с немецкими чиновниками угрозы "Северного потока-2" и европейское будущее Украины.

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